Российский рынок LCV в сентябре опустился на шестое место в Европе

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Российский рынок LCV в сентябре опустился на шестое место в Европе

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Российский рынок LCV, который в сентябре продолжил рост, тем не менее опустился на шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 9,3% до 165776 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Великобритания, где этот сегмент составил 41216 автомобилей (-23,5%). Второе место занимает Франция с показателем 35902 проданных машины (+3,8%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 20335 штук (-11,2%). Далее идет Италия, где было реализовано 13700 легких коммерческих автомобиля (+13%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания (13210 шт.; -2,9%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за сентябрь составили 8953 единицы (+1,8%).

Помимо рынка LCV, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей, актуальную стоимость которых можно узнать на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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