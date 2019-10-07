В большинстве российских регионов – падение продаж автомобилей с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России за 9 месяцев 2019 года показал небольшое снижение (-0,4%). При этом оно коснулось большинства регионов страны.

Так, отрицательная динамика отмечена в 46 субъектах РФ, причем только в Москве данный показатель ниже -10%. В остальных же 45 регионах падение измеряется однозначным числом, например, в Северной Осетии (-7,9%), Псковской (-6,1%) и Саратовской (-5,9%) областях, Санкт-Петербурге (-5,8%). В 28 субъектах падение вторичного рынка составило от -1% до -5%, а в 13 регионах и вовсе оказалось минимальным (до -1%).

В остальных субъектах РФ наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом, причем сильнее всего это происходит в Чечне (+14,2%) и Республике Алтай (+11,2%). В других российских регионах рост вторичного рынка оказывается менее 10%, но здесь стоит отметить Московскую область (+8,4%), которая лидирует по объемам продаж подержанных автомобилей в стране.

О состоянии вторичного рынка в других регионах России можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

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