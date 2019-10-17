Транспортный налог в России. Грядут перемены?

Несовершенство российской системы расчетов транспортного налога за последний год неоднократно становилось темой активного обсуждения в обществе. Одни критики, озаботившись социальной справедливостью, предлагали упразднить транспортный налог для почти 50% автовладельцев, другие - призывали к пересмотру ставок «налога на роскошь». В качестве аргумента выдвигался тезис, что автомобиль стоимостью в 3 - 6 млн рублей (при которой применяется повышенный коэффициент) в современных реалиях уже не следует считать роскошным.

Масла в огонь подлила ситуация с потерей в списках Минпромторга (который формирует перечень роскошных автомобилей) нескольких моделей. К тому же топовые версии некоторых моделей, перешагнувшие планку в 3 млн рублей, были занесены в перечень с опозданием, и регионы недополучили средства в свои бюджеты.

В качестве альтернативы существующему порядку выдвигались также предложения считать налог в зависимости от веса (аргумент: более тяжелые машины наносят больше вреда дорожному покрытию) и от габаритов (размеры парковочного места).

В августе 2019 года Счетная палата РФ предложила правительству страны поручить министерствам и ведомствам «рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости автотранспортных средств».

А сейчас стало известно о новом информационном письме Счетной палаты в Правительство России, в котором она предложила изменить параметры, определяющие порядок расчета транспортного налога для автомобилей из категории роскошных. Как пишет Autonews.ru, ссылаясь на полученный в ведомстве комментарий, предлагается пересмотреть ставки, мотивируя это тем, что сейчас перечень дорогостоящих автомобилей составляется на основе опроса автодилеров.

«Установленный механизм расчета … усложняет процесс администрирования транспортного налога. Также это приводит к спорным ситуациям в части определения стоимости конкретного автомобиля, - рассказали журналистам в Счетной палате. - В этой связи возможен пересмотр налоговых ставок в зависимости от дополнительных характеристик, в том числе существующих параметров транспортных средств, а также ограничение по установлению льгот на дорогостоящие автомобили».

Между тем в ФНС завили, что изменения в порядке расчета транспортного налога пока не планируются: «Методика расчета транспортного налога действует с 2003 г. и с тех пор не менялась. Сумма налога по итогам налогового периода исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки».

Напомним, что сегодня Налоговый кодекс РФ разрешает дифференцировать ставки в зависимости от возраста ТС или мощности двигателя, но многие регионы эту возможность не используют.

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