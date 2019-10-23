Автопроизводители наградили лучших дилеров в России

В Москве 24 октября состоялась премия РосАвтоДилер 2019, где Ассоциация РОАД и автопроизводители наградили лучшие дилерские группы страны. Всего в голосовании приняло участие 25 марок с охватом более 80% рынка и более 100 дилерских групп получили награды. Производители сами выбирали дилерские компании, присваивая им золотые, серебряные и бронзовые медали по аналогии с Олимпиадой. В общем медальном зачете – Гран-при, были учтены разделения на компании до и более 10 дилерских центров, сообщает пресс-служба РОАД.

Так, победителями в номинации «Эффективность продаж новых автомобилей» стали ГК Inchcape (1 место), ГК «Авилон» (2 место) и ГК «Рольф» (3 место). В категории «Эффективность продаж автомобилей с пробегом» золотую медаль получили ГК «Рольф»/ ГК Major, «серебро» досталось ГК «ТрансТехСервис», а «бронза» – ГК «Авилон». Лучшими в номинации «Эффективность сервисного обслуживания» признаны ГК «Лада-Сервис» (1 место), ГК «Рольф» (2 место) и ГК «ТрансТехСервис» (3 место). В номинация «Верность бренду» среди компаний, работающих с маркой более 20 лет, победителем стала «Автодом», работающая с маркой BMW уже более 20 лет. Лучшей дилерской группой в номинации Гран-При РосАвтоДилер 2019 до 10 ДЦ признана ГК «Демидыч». По итогам общего медального зачета обладателем Гран-При премии РосАвтоДилер 2019 и лучшим дилерским холдингом России по мнению производителей признана ГК «Рольф».

«Третий год мы награждаем лучшие дилерские группы по мнению производителей и в этом году снова рекорды, как по количеству принявших участие, так и по количеству отмеченных медалями», – заявил президент РОАД Олег Мосеев.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на середину октября 2019 года в нашей стране насчитывалось 3323 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом с начала нынешнего года их количество уменьшилось на 127 (в январе было 3450 дилеров). При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было расторгнуто 470 дилерских контрактов, а новых заключено – 343.