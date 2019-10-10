Toyota Land Cruiser Prado в сентябре вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Toyota в сентябре реализовали 9403 автомобиля, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 74394 машины (-4%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в сентябре стал бизнес-седан Camry, который нашел 2974 покупателей (-8%). На втором месте по объему реализации вышел среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в прошлом месяце было продано 1851 таких машин (+12%). В результате он, как и Camry, вошел в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Замыкает тройку бестселлеров марки на этот раз кроссовер RAV4, чьи продажи составили 1673 экземпляра (-45%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 октября российские дилеры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».