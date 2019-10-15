Российские продажи Nissan Qashqai в сентябре выросли на 31%

Российские дилеры Nissan в сентябре реализовали 7417 автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 48674 автомобиля Nissan, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в сентябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 31% и составили 3111 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 2290 реализованных машин, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате Nissan Qashqai и X-Trail оказались в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По итогам девяти месяцев 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 39825 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре с его конвейера сошел 400-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года. Юбилейным стал флагман линейки кроссоверов марки – Nissan Murano серо-коричневого цвета в комплектации TOP.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».