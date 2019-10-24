Мировой авторынок в сентябре снизился на 3%

Мировой авторынок в сентябре снизился на 2,7% до 7 млн 510 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 89 млн 613 тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 66 млн 887 тыс. единиц (-5,6%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в сентябре было реализовано 2 млн 246 тыс. машин (-6,2%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется пятнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 282 тыс. машин, что на 10,7% ниже показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре выросли на 11,4% и составили 1 млн 361 тыс. машин. Рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. Реализация автомобилей в странах Восточной Европы также показывает положительную динамику – в прошлом месяце на 11% до 327,9 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в сентябре почти достиг прошлогоднего уровня, прежде всего, благодаря действию госпрограмм стимулирования спроса, а также из-за опасений потребителей очередного повышения цен в связи с индексацией утилизационного сбора в январе 2020 года.

В Южной Америке местные дилеры продали 257,4 тыс. автомобилей, что на 0,5% больше, чем в сентябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (538,2 тыс. шт., +12,6%), Канаду (167,5 тыс. шт., 4,5%) и Корею (130,2 тыс. шт., +3,6%).

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