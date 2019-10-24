Yamaha передумала выпускать автомобили

Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля. По словам представителей марки, у них пока нет ресурсов, чтобы в ближайшее время выпустить автомобиль, который будет радикально отличаться от конкурентов.

Как пишет портал Motor.ru, топ-менеджмент компании в ходе обсуждений принял решение, что пока лучше сосредоточиться на уже существующих проектах. По их мнению, стартовать на развитом в плане технологий автомобильном рынке, когда нет возможности предложить что-то инновационное и конкурентоспособное, нецелесообразно.

Компания Yamaha уже давно предпринимает попытки выйти на автомобильный рынок. В ноябре 2013 года японский производитель привез на автосалон в Токио концепт двухместного городского кей-кара, который получил название Motiv. Специально для европейского рынка машина была создана в двух модификациях – бензиновой и электрической.

Работа над этим проектом началась еще в 2008 году, но была приостановлена из-за начала мирового экономического кризиса. Производство возобновили в 2011 году и за 15 месяцев компания в соавторстве с одним из создателей суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем построила достойного конкурента «Смарту», но в производство Motiv так и не запустили.

В 2015 году Yamaha предприняла еще одну попытку выйти на желанный рынок – тогда марка заявила, что запустит в серию спорткар с 1,5-литровым турбомотором, который будет построен на основе концепции Sports Ride. Предполагалось, что в Европе новинка появится к 2019 году и будет стоить около 50 тыс. евро.

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