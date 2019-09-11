Стали известны подробности о новой Hyundai Sonata для России

Новая Hyundai Sonata, представленная в Корее минувшей весной, готова к выходу на российский рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили локальной сборки. Производителем указан калининградский завод «Автотор», который выпускает многие другие модели Hyundai для России. Кстати, ОТТС на «Сонату» корейского производства было опубликовано еще в августе, но такие машины на рынок до сих пор не вышли, пишет издание «Авторевю».

Судя по сертификату, российские седаны Новая Sonata будут оснащаться атмосферниками прежнего поколения с распределенным впрыском. Базовый 2,0-литровый мотор и вовсе перешел с «Сонаты» прежнего поколения: агрегат G4NA работает на бензине АИ-95 и выдает те же 150 л.с. и 192 Нм, что и раньше. А на смену двигателю объемом 2,4 л пришел атмосферник 2.5 модели G4KM с отдачей 179 л.с. и 232 Нм, причем он сертифицирован под «девяносто второй» бензин. Таким образом, двигатели нового семейства Smartstream российским седанам Новая Sonata не положены.

Новый 8-ступенчатый «автомат» российской версии модели тоже не достался. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой коробкой передач, заимствованной у старого седана: прежними остались даже передаточные числа главной пары. Механической коробки передач в списке нет. Также из ОТТС ясно, что новая Sonata будет иметь шины размерностью 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18.

Дилеры ожидают новые Hyundai Sonata до конца года. Цены еще не объявлены, но они явно вырастут: автомобили прошлого поколения сейчас стоят от 1 млн 380 тыс. рублей до 1 млн 935 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Hyundai реализовали 5531 автомобиль Hyundai Sonata, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этот седан вошел в пятерку самых продаваемых моделей Hyundai на российском рынке.

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