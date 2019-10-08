Компания Skoda отмечает 85-летний юбилей флагманской модели Superb. С осени 1934 года самые престижные модели Skoda носят имя Superb, сообщает пресс-служба чешской марки.

Первый Skoda Superb нового поколения был представлен в 2001 году, и до конца первого квартала 2019 года было выпущено 1 млн 280 тыс. 600 экземпляров этой модели. Как отмечается, около 54% всех автомобилей Superb продаются в Европе. Тем не менее, флагман чешского бренда пользуется популярностью и в Китае: в 2018 году из 137,5 тыс. выпущенных автомобилей 43,7 тыс. единиц было передано клиентам из Поднебесной. Практически каждый третий автомобиль Skoda, проданный в Китае – это Superb. Вторым по объему рынком для флагмана Skoda является Германия: в 2018 году здесь было реализовано 19,2 тыс. автомобилей.

В 2019 году флагман чешского бренда был обновлен. Skoda Superb получил полностью светодиодные матричные фары и новые электронные системы. Модельный ряд в Европе был дополнен универсалом повышенной проходимости Scout и модификацией с дизелем 2.0 TDI (150 л.с.). В следующем году в европейском портфолио Skoda появится plug-in гибридная версия Superb iV, которая станет первой электрифицированной моделью в семействе.

Напомним, в октябре продажи обновленного Skoda Superb начались и в России. Новинка предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Так, лифтбек Skoda Superb с 2,0-литровым мотором (190 л.с.) и DSG-7 предлагается от 2 млн 097 тыс. рублей в комплектации Ambition и от 2 млн 353 тыс. рублей в версии Style. Для универсала цены будут начинаться от 2 млн 210 тыс. рублей и от 2 млн 460 тыс. рублей соответственно. Двигатели 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.), а также комплектация Active будут доступны на российском рынке в 2020 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 1053 автомобиля флагманской модели Skoda Superb.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».