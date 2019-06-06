Haval намерен занять минимум 5% российского авторынка

Китайская компания Haval рассчитывает к 2025 году продавать в России до 100 тыс. автомобилей в год и занять минимум 5% рынка, заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего. Большая часть машин (около 80%) будет приходиться на локальное производство, отметил гендиректор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

Как пишет газета «Ведомости», Haval входит в автоконцерн Great Wall и специализируется на выпуске кроссоверов и внедорожников. В 2018 году в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, согласно данным АЕБ. По итогам 2019 года продажи Haval ожидаются на уровне 12 тыс. машин, в 2020-м – 25 тысяч, заявил Чэн. У компании 72 дилера в России, в 2020 году их число планируется увеличить более чем до 100.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 7024 кроссоверов и внедорожников марки, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В первой половине ноября в продажу также поступит новый купе-кроссовер Haval F7x, производство которого уже налажено на заводе в Тульской области.

Напомним, в мае 2019 года китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. В настоящее время на предприятии выпускаются кроссовер Haval F7 и новый купе-кроссовер Haval F7x. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанет полноразмерный рамный внедорожник Haval H9. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день локализация производства на заводе Нaval превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Кроме того, компания Great Wall Motor планирует экспортировать внедорожники Haval российского производства на рынки стран СНГ и Европы.

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