Volkswagen представил новый Golf для России

Компания Volkswagen представила хэтчбек Golf восьмого поколения, который разработан на модернизированной версии модульной платформы MQB.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Golf получил матричные светодиодную оптику в одном из трех вариантов. Базовая версия модели имеет восемь диодных элементов и галогеновые поворотники, на ступень выше стоит версия с 11 диодами. А топовая модификация IQ Light – это адаптивная матричная оптика с 22 диодами, которая может даже выключать сегменты светового пучка, чтобы не слепить встречных водителей.

Новый Golf слегка увеличился в размерах: автомобиль стал на 3 см длиннее и на 1,5 см шире предшественника. При этом высота уменьшилась на 3,5 см. Теперь габаритная длина хэтчбека составляет 4824 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1456 мм. Колесная база осталась прежней – 2636 мм.

В Россию новый Golf будет поставляться с двумя двигателями. Базовым станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л.с., который может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатым «автоматом». А старшей будет версия с прежним 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л.с., который будет работать в паре исключительно с 7-ступенчатым роботом DSG.

В салоне у нового Golf минимум кнопок и механических переключателей. Большинством оборудования можно управлять при помощи большого тачскрина медиасистемы. Кроме того, автомобиль получил цифровую приборную панель, которая визуально объединена в единый блок с дисплеем, а также амбиентную подсветку, у которой может меняться цвет.

На российском рынке новый Volkswagen Golf появится примерно через год. Старт продаж запланирован на четвертый квартал 2020-го, однако комплектации и цены для российского рынка пока не сформированы.

Напомним, в прошлом году состоялось возвращение хэтчбека Golf на российский рынок. По итогам девяти месяцев 2019 года выбор в пользу этой модели сделали 884 клиента. В настоящее время стоимость Volkswagen Golf начинается от 1 млн 429 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце марта модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет. Первый экземпляр модели, которая впоследствии стала бестселлером марки, был выпущен 29 марта 1974 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. С момента запуска производства покупатели из разных стран мира заказывают новый Golf каждую 41 секунду – ежедневно и без перерыва. Таким образом, среднегодовой объем продаж составляет около 780 тыс. автомобилей в год. А общий объем продаж Volkswagen Golf достигает 35 млн машин. Компактный Golf остается ключевым продуктом марки на мировом рынке и с выходом нового поколения продолжит играть решающую для Volkswagen роль.

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