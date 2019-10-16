ТОП-10 самых популярных автомобилей LADA с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка отечественных легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,1 млн единиц. Это на 4% ниже результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, 90% от этого количества приходится на марку LADA, модели которой образуют десятку лидеров вторичного рынка в сегменте отечественных автомобилей. Во главе рейтинга – хэтчбек «Самара-2», или «четырнадцатая» модель, с показателем почти 101 тыс. перепроданных экземпляров (-7%). Добавим, что LADA 2114 сохраняет при этом звание самого популярного автомобиля с пробегом в нашей стране.