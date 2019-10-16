ТОП-10 самых популярных автомобилей LADA с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка отечественных легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,1 млн единиц. Это на 4% ниже результата годичной давности.
Как отмечают эксперты агентства, 90% от этого количества приходится на марку LADA, модели которой образуют десятку лидеров вторичного рынка в сегменте отечественных автомобилей. Во главе рейтинга – хэтчбек «Самара-2», или «четырнадцатая» модель, с показателем почти 101 тыс. перепроданных экземпляров (-7%). Добавим, что LADA 2114 сохраняет при этом звание самого популярного автомобиля с пробегом в нашей стране.
Второе место занимает седан LADA 2107 – за отчетный период россияне купили 87,7 тыс. подержанных «семерок», что на 8% меньше, чем в январе – сентябре 2018 года. Замыкает тройку лидеров седан LADA 2170 «Приора» (77,6 тыс. шт.; -3%).
Кроме них, в ТОП-10 самых перепродаваемых автомобилей отечественных брендов за 9 месяцев нынешнего года попадают: седан LADA 2110 (71,8 тыс. шт.; -10%), внедорожник LADA 4x4 (67,2 тыс. шт.; 0%), седан LADA 2190 «Гранта» (59,9 тыс. шт.; +10%), хэтчбек LADA 2112 (56,4 тыс. шт.; -8%), седан LADA 2115 (55,5 тыс. шт.; -8%), хэтчбек LADA 2172 «Приора» (39,5 тыс. шт.; -2%) и хэтчбек LADA 2109 (38,1 тыс. шт.; -15%).
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