Представлен УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС

Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС. Спецавтомобиль позволяет осуществлять контроль и наблюдение за дорожным движением с четкой фиксацией нарушений ПДД, ведение скрытого наблюдения при отсутствии цветографической схемы Полиция ДПС, а равно сопровождение опасных грузов. Внедорожник сертифицирован и доступен к заказу, сообщает пресс-служба УАЗа.

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснащается модернизированными 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro (150 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и подвеской. Уже в базовой комплектации автомобиль в исполнении ДПС оборудован системой фронтального и салонного видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой, перегородкой между первым и вторым рядами сидений для предотвращения нападения на инспектора ДПС, а также дополнительным источником электропитания. Опциональное заводское оснащение включает лебедку скрытого типа, автоматическую систему пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, подогреватель двигателя и радиостанцию.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» остается самой продаваемой моделью Ульяновского автозавода на российском рынке, Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры УАЗ реализовали 10178 этих автомобилей, что на 7% ниже показателя годичной давности.

Напомним, с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

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