Renault готовит новый бюджетный кроссовер для Индии

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Компания Renault в феврале 2020 года представит на индийском рынке прототип нового субкомпактного SUV, особенностью которого станет невысокая цена. По данным издания Car and Bike, эта бюджетная новинка выйдет в продажу в середине будущего года и присоединится к моделям Triber и Kwid, которые появились в Индии в этом году.

Как пишет "Российская газета", такое активное расширение модельного ряда демонстрирует намерение Renault увеличить свои продажи на авторынке страны и преодолеть рубеж в 150 тысяч проданных машин в год. По данным источнимков, новый SUV носит пока кодовое наименование HBC. Это переднеприводный автомобиль в кузове длиной 4 м, построенный на модифицированной платформе CMF-A, на которой также базируется и Renault Triber.

У этой же модели новый SUV "позаимствовал" еще некоторые детали и компоненты, в частности мотор. Это 3-цилиндровый 1,0-литровый двигатель, который ранее дебютировал на Renault Triber. На новой модели будет использоваться турбированная версия этого ДВС, укомплектованная 5-скоростной механической коробкой передач. В качестве альтернативы будут предложены версии с 5-ступенчатым "автоматом" или вариатором CVT.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники разработки индия suv кроссоверы renault

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