Москва делится опытом эксплуатации электробусов на Международном форуме в Брюсселе

Развитие электрического транспорта в городах стало одной из главных тем обсуждения на конференции Международного союза общественного транспорта (МСОТ) в Брюсселе. Своими решениями в сфере экологического транспорта в этом году щедро делились и участники российской делегации.

«Мосгортрансу», который является членом МСОТ уже около пятидесяти лет, было что рассказать коллегам, съехавшимся в Бельгию со всего мира. Электробусы на дорогах Москвы появились чуть больше года назад (1 сентября 2018 года), однако, как отметил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов, уже сегодня столица России сумела стать «европейским лидером по числу электробусов в одном городе».

«Такие крупные международные мероприятия – прекрасная возможность для нас обменяться опытом с зарубежными коллегами и поделиться своими решениями в сфере экологичного транспорта, сказал Антонов. – Уже сегодня Москва – европейский лидер по числу электробусов в одном городе: на столичных маршрутах каждый день курсирует уже более 220 электрических автобусов», – отметил Леонид Антонов. Он также сообщил коллегам из других стран, что в ближайшее время парк электробусов российской столицы ждет очередного пополнения. До конца 2019 года число электробусов планируют увеличить до 300, в 2020-м намечены поставки еще 300 автобусов на электротяге.

Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КАМАЗ и ГАЗ. Договоры с ними выстроены таким образом, что поставщик в течение 15 лет отвечает за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ и «Группа ГАЗ» разработали и внедрили в производство электрические автобусы, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Государство со своей стороны в рамках постановления правительства РФ в 2018 – 2020 годах запланировало средства на субсидирование производителей городского электрического наземного транспорта, предоставивших скидку покупателям в объеме 1,5 млрд рублей в год.

Что касается технических характеристик столичных электробусов, то, как сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы, салон каждого такого экологически чистого транспортного средства вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения и оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, медиаэкранами с маршрутной информацией, USB-слотами для зарядки мобильных устройств.