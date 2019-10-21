Петербургский автопром в сентябре провалился на 15%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-сентябре 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 273,3 тыс. легковых автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В сентябре выпуск автомобилей сократился на 15%, составив 28,8 тыс. машин. Это самое сильное падение производства по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года. А общий результат выпуска даже хуже показателя января этого года, когда заводы традиционно работают только 2/3 месяца.

«Серьезное сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского авторынка. Например, продолжается сокращение спроса на такие объемообразующие модели как KIA Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в сентябре больше, чем в два раза упали продажи Toyota RAV4. Это связано с началом производства нового поколения этой модели в октябре», – отметил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Напомним, в конце сентября петербургский завод Toyota завершил производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, на смену которому с 1 октября пришел новый Toyota RAV4. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

По итогам девяти месяцев 2019 года петербургский завод Hyundai занимает 66% в общем объеме производства автомобилей в городе. Так, с конвейера предприятия сошло 180,3 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. По сравнению с итогами полугодия Toyota чуть уменьшила свою долю, а Nissan – увеличил. Так, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге в отчетный период было произведено 39825 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-сентябре составила 24,8% (год назад – 24,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в сентябре было выпущено порядка 100 тыс. машин, что на 0,6% ниже показателя годичной давности.