Tesla получила квартальную прибыль на фоне рекордных продаж

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам трех кварталов 2019 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 967 млн долларов, что на 13,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 21%, до 17,194 млрд долларов, сообщает агентство "Прайм".

Между тем, в третьем квартале чистая прибыль Tesla составила 143 млн долларов, что почти вдвое меньше к уровню прошлого года. Выручка снизилась за три отчетных месяца на 7,6% и составила 6,303 млрд долларов.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле-июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. "Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", – заявили в Tesla Motors.

По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц. Компания также сообщила, что начала тестовое производство Model 3 на заводе в Шанхае раньше срока.

Напомним, ранее власти Китая добавили компанию Tesla в правительственный список одобренных автопроизводителей. Это значит, что Tesla получила одобрение на сборку своих электрокаров в этой стране. Изначально с конвейера предприятия, которое будет носить название Gigafactory, начнут сходить седаны Tesla Model 3 и новые кроссоверы Tesla Model Y. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

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