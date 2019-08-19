За недолив топлива владельцев АЗС накажут оборотными штрафами

Минпромторг подготовил законопроект, предлагающий ввести в Кодекс об административных нарушениях жесткие меры по борьбе с недоливом топлива на АЗС. Как сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники, речь идет о введении оборотных штрафов, величина которых весьма ощутима - 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафные наказания могут вырасти до 3% от суммы выручки АЗС, но не менее 2 млн рублей.

Насколько актуален вопрос по недоливу топлива в масштабах нашей страны - можно судить по недавним проверкам АЗС со стороны Росстандарта: в ходе таких проверок за восемь месяцев 2019 года на каждой пятой заправке был обнаружен недолив топлива. Нарушителями признали 39 АЗС из 200 проверенных.

Напомним, что аналогичные меры - с оборотными штрафами - государство уже ввело в прошлом году в отношении владельцев АЗС, которые реализуют топливо, не соответствующее уровню 5-го класса. Правда, механизм контроля даже в отношении качества топлива продуман не слишком эффективный. Так, по процедуре, государственные органы должны заранее предупредить проверяемую организацию о том, что приедут с проверкой. При таком механизме у собственника АЗС есть немало времени, чтобы подготовиться к проверке.

Что же касается недолива, здесь, как утверждают специалисты, бывает достаточно нескольких секунд, чтобы перепрограммировать оборудование АЗС, отпускающее топливо, с «планового недолива» на обычный режим. Поэтому, очевидно, что для эффективных госпроверок необходим какой-то более действенный механизм - нечто вроде «Тайного покупателя».

Как пишут «Известия», на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива в целом был поддержан. И теперь высока вероятность, что введение оборотных штрафов за недолив топлива будет введено вместе с новым Кодексом АП, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.