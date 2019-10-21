Представлен прототип беспилотного электромобиля Jaguar I-Pace

Компания Jaguar Land Rover представила прототип беспилотного электромобиля Jaguar I-Pace. На сегодняшний день Jaguar Land Rover завершила серию испытаний в реальных условиях на загруженных городских дорогах Великобритании, которые успешно завершились на улицах Дубая.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, серийный Jaguar I-Pace был доработан и получил усовершенствованные системы распознавания других транспортных средств и предотвращения столкновений с помощью комбинации датчиков и камер, а также систему распознавания сигналов светофора. Скорость и рулевое управление автомобиля также контролировались в ходе тест-драйвов автономно – с помощью системы, отслеживающей маршрут по детальной HD-карте, которая определяет местоположение и предоставляет обзор дороги с высоты птичьего полета.

Напомним, стандартный Jaguar I-Pace укомплектован двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н/м крутящего момента. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км /ч. Моторы питаются от комплекта литий-ионных батарей на 90 кВт/ч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP). В России цены на кроссовер начинаются с отметки 6 млн 246 тыс. рублей.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор, Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Вячеслав Кузяков, несмотря на сложности, связанные с развитием рынка электрокаров в России, и отсутствие развитой инфраструктуры, Jaguar сделал смелый шаг и выпустил серийный электрический автомобиль. Jaguar I-Pace стал первым премиальным электрическим серийным кроссовером, который официально реализуется через дилерскую сеть, и сегодня является безусловным лидером среди новых электромобилей на российском рынке.

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