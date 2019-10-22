Changan рассказал о новинках для России

Компания Changan в ближайшее время привезет в Россию несколько своих новинок. Об этом порталу Autonews.ru рассказал официальный представитель китайского бренда.

Так, в ноябре этого года состоится российская премьера обновленного кроссовера CS55. На китайском рынке переднеприводный кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. С каким мотором обновленный CS55 будет продаваться на российском рынке, пока неизвестно.

Кроме того, в конце этого года или начале 2020-го в России дебютирует рестайлинговый кроссовер CS75. Самые серьезные изменения у автомобиля произошли в передней части – машина получила новую массивную решетку радиатора, полностью светодиодные фары и другой бампер. В салоне машины появился большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровая приборная панель. В качестве опций водителю предложат панорамный люк и адаптивный круиз контроль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan реализовали 309 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Хитом продаж стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале августа. Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. За девять месяцев 2019 года продажи Changan составили 1306 машин (+2%).

Напомним, ранее компания Changan объявила сразу о нескольких программах поддержки для клиентов. Это программа Trade-in, в рамках которой автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Кроме того, Changan Motors Rus запустила программу Changan Finance, которая предлагает сниженную процентную ставку на приобретение автомобилей Changan в кредит.

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