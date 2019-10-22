АВТОВАЗ выпустит LADA Largus для ветеринарной службы

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Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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АВТОВАЗ получил очередное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал LADA Largus. Документ дает право выпускать новую коммерческую модификацию, предназначенную для ветеринарной службы. Все они оснащаются 1,6-литровыми двигателями Renault или LADA и механической коробкой передач, сообщает портал «Лада. Онлайн». Моторы агрегатируются исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее сообщалось о появлении LADA Largus сразу в нескольких версиях для службы в полиции и «скорой помощи».

Напомним, в настоящий момент коммерческие LADA Largus представлены в девяти различных модификациях: фургон, фургон CNG, кинологический, медицинский, скорая помощь, социальное такси, пассажирский, рефрижератор и грузовой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Largus в России составили 31663 автомобиля (-2%). В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке. При этом фургон Largus пользуется наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей LADA – его реализация с января по сентябрь составила 6771 автомобиль.

Напомним, в июле АВТОВАЗ провел легкий рестайлинг универсала LADA Largus, чей экстерьер теперь соответствует корпоративной стилистикой бренда. Все автомобили семейства получили логотип LADA с трехмерной ладьей, а также крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей. Новые логотипы LADA размещены на решетке радиатора LADA Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Кроме того, во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания.

Полный список дилеров LADA (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство спецавтомобили новые версии lada largus

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