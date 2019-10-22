АВТОВАЗ выпустит LADA Largus для ветеринарной службы

АВТОВАЗ получил очередное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал LADA Largus. Документ дает право выпускать новую коммерческую модификацию, предназначенную для ветеринарной службы. Все они оснащаются 1,6-литровыми двигателями Renault или LADA и механической коробкой передач, сообщает портал «Лада. Онлайн». Моторы агрегатируются исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее сообщалось о появлении LADA Largus сразу в нескольких версиях для службы в полиции и «скорой помощи».

Напомним, в настоящий момент коммерческие LADA Largus представлены в девяти различных модификациях: фургон, фургон CNG, кинологический, медицинский, скорая помощь, социальное такси, пассажирский, рефрижератор и грузовой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Largus в России составили 31663 автомобиля (-2%). В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке. При этом фургон Largus пользуется наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей LADA – его реализация с января по сентябрь составила 6771 автомобиль.

Напомним, в июле АВТОВАЗ провел легкий рестайлинг универсала LADA Largus, чей экстерьер теперь соответствует корпоративной стилистикой бренда. Все автомобили семейства получили логотип LADA с трехмерной ладьей, а также крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей. Новые логотипы LADA размещены на решетке радиатора LADA Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Кроме того, во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания.

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