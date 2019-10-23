«Группа ГАЗ» может создать в Марокко хаб по выпуску автомобилей

«Группа ГАЗ» рассматривает возможность организации в Марокко производственного хаба для выпуска автомобилей и поставок своей продукции в соседние страны. Об этом агентству «ТАСС» сообщил директор по развитию международного бизнеса «Группы ГАЗ» Леонид Долгов.

«Марокко имеет соглашения о свободной торговле со многими государствами. Продукт, собранный в Марокко с уровнем локализации 40%, может без пошлин экспортироваться в большинство стран Африки. В будущем Марокко может стать производственным хабом [группы] – площадкой, где может осуществляться сборка нашей автотехники и продажи продукции «Группы ГАЗ» в соседние страны. Но прежде чем инвестировать в производство, нам надо наладить систему продаж», – сказал Л.Долгов.

В настоящее время группа активно занимается продвижением автотехники в Марокко. В стране уже начали продавать бортовые грузовики «ГАЗель Next», сейчас идет сертификация фургонов, затем – микроавтобусов, автобуса «Вектор Next» и грузовика «ГАЗон Next». Автомобили ГАЗ могут оснащаться пакетом опций «жаркий климат», включающим систему охлаждения повышенной эффективности для уверенной работы двигателя при высоких температурах. «Каждый продукт мы адаптируем под конкретные условия эксплуатации и готовы предложить африканским странам индивидуальные решения для обновления городского транспорта, для развития коммунального хозяйства, для малого и среднего бизнеса», – заявил Л.Долгов. По его словам, также «Группа ГАЗ» будет активизировать продажи автобусов в Нигерию, Эфиопию, Демократическую Республику Конго и Гану.

Напомним, в настоящее время «Группа ГАЗ» поставляет технику в более 40 стран, развивая продажи в ключевых регионах – Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Европа и Азия. Разнообразие модельного ряда позволяет учитывать при выборе новой машины загруженность и длину маршрутов, рельеф местности, специфику дорожного покрытия различных территорий. Высокая проходимость и приспособленность к интенсивной эксплуатации в сложных дорожных условиях позволяют использовать технику в регионах с самыми разнообразными ландшафтами, в малоосвоенных районах и в различных климатических поясах.