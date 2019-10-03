Самый высокий среднегодовой пробег автомобиля – в Чечне, а самый низкий – на Чукотке

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Самый высокий среднегодовой пробег автомобиля – в Чечне, а самый низкий – на Чукотке

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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В ходе подготовки статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили эти показатели по всем субъектам РФ.

По результатам исследования выяснилось, что в 2019 году наибольший среднегодовой пробег зафиксирован в Чечне – 19,2 тыс. км. А, к примеру, в соседних республиках (Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Калмыкия) он находится в интервале 17 – 17,5 тыс. км. В то же время наименьший среднегодовой пробег отмечен на Чукотке (10,2 тыс. км), т.е. это примерно вдвое меньше от максимального показателя.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали среднегодовой пробег легковых автомобилей в РФ, который составил 15 тыс. км. Добавим, что в 28 регионах страны данный показатель выше общероссийского. Более подробная информация об этом содержится в отчете.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили регионы автомобили с пробегом

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