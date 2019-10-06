Цифра дня: каждой третьей российской семье не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры или дачи

Росстат опубликовал итоги выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств, согласно которым благосостояние жителей растет. Так, по данным ведомства, во II квартале 2019 года снизилась доля (до 14,1%, с 15,2% в первом квартале) домохозяйств, которым достаточно денег на еду, но покупая одежду и оплачивая жилищно-коммунальные услуги, они сталкиваются с финансовыми трудностями.

В то же время выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности только при покупке автомобиля, квартиры или дачи. Во II квартале 2018-го 30,6% россиян принадлежали к этой группе, в 2019-м – уже 32,6%.

Что еще интересного о российских семьях можно узнать из этого исследования? Среди проживающих в городской местности 34,6% домохозяйств не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры и дачи. Аналогичный показатель для проживающих в сельской местности – 26,2%. По сравнению со II кварталом 2018 года показатели выросли на 2,1 и 2,2 пп соответственно.

Конечно, это не говорит о том, что жители сельской местности более обеспечены. Доля тех, у кого затруднения с покупкой товаров длительного пользования, на селе выше (55,8%), в то время как в городе таких 47,5%.

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