Цифра дня: каждой третьей российской семье не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры или дачи

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Цифра дня: каждой третьей российской семье не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры или дачи

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Росстат опубликовал итоги выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств, согласно которым благосостояние жителей растет. Так, по данным ведомства, во II квартале 2019 года снизилась доля (до 14,1%, с 15,2% в первом квартале) домохозяйств, которым достаточно денег на еду, но покупая одежду и оплачивая жилищно-коммунальные услуги, они сталкиваются с финансовыми трудностями.

В то же время выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности только при покупке автомобиля, квартиры или дачи. Во II квартале 2018-го 30,6% россиян принадлежали к этой группе, в 2019-м – уже 32,6%.

Что еще интересного о российских семьях можно узнать из этого исследования? Среди проживающих в городской местности 34,6% домохозяйств не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры и дачи. Аналогичный показатель для проживающих в сельской местности – 26,2%. По сравнению со II кварталом 2018 года показатели выросли на 2,1 и 2,2 пп соответственно.

Конечно, это не говорит о том, что жители сельской местности более обеспечены. Доля тех, у кого затруднения с покупкой товаров длительного пользования, на селе выше (55,8%), в то время как в городе таких 47,5%.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: опросы потребительские предпочтения

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