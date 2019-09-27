Honda представила хэтчбек Fit нового поколения

Компания Honda в рамках Токийского автосалона представила компактный хэтчбек Honda Fit четвертого поколения. В продажу он должен поступить в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый Fit будет доступен в пяти разных версиях, при этом гибридная модификация станет первым компактным автомобилем Honda, укомплектованным двухмоторной силовой установкой. Модель получила переднюю стойку особой конфигурации, которая не ограничивает видимость и в то же время распределяет удар на весь корпус в случае аварии.

Что касается систем безопасности и помощи водителю, стоит отметить камеру, охватывающую пространство перед автомобилем, которая дополняет работу технологий, входящих в пакет Honda Sensing. В сочетании с восемью ультразвуковыми датчиками в передней и задней части модели она позволит повысить точность функций пакета – в том числе и новой системы ухода от столкновения. Пакет Honda Sensing доступен уже в базовой комплектации для всех версий нового Fit.

Также Fit стал первым автомобилем Honda, получившим бортовой коммуникативный модуль Honda Connect, эксклюзивно доступный для моделей компании. Он обеспечивает работу трех сервисов для удаленного контроля ряда функций с помощью смартфона.

На европейском рынке новый Fit будет представлен под именем Jazz и станет первой моделью Honda в Европе, которая получит специальный шильдик e:HEV, обозначающий комплектацию фирменным электромотором компании. Для европейских потребителей Honda Jazz станет доступен в середине 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Honda в рамках своей стратегии «Electric Vision» намерена прийти к полной электрификации объема реализуемых автомобилей на европейском рынке к 2025 году. Первым шагом этого плана стал запуск гибридного CR-V Hybrid, за которым последовал старт серийного производства электромобиля Honda e. И следующей новинкой компании станет новое поколение Jazz, которое будет доступно европейским потребителям исключительно в версии гибрида.

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