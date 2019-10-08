Кроссовер GAC Trumpchi GS4 перешел на новую модульную платформу

Китайская компания GAC разработала собственную модульную платформу. Архитектура GPMA (Global Platform Modular Architecture), как и у других производителей, позволяет варьировать колесную базу, колею, дорожный просвет и другие ключевые параметры, создавая автомобили разных классов. В планах компании есть седаны, кроссоверы и минивэны, причем все как с бензиновыми моторами, так и с гибридными установками, пишет издание «Авторевю». А первой моделью на платформе GPMA стал паркетник GAC Trumpchi GS4 второго поколения, меняющий на конвейере одноименную модель образца 2015 года.

По размерам новый GS4 близок к кроссоверу Mazda CX-5. В длину он насчитывает 4545 мм, а между колесами у него 2680 мм – на 20 меньше, чем у «Мазды». Кроссовер сохранил основные черты предшественника вроде установленных на ножке зеркал или зачерненных задних стоек крыши, зато обрел полностью светодиодную оптику.

В салоне по современной моде минимум кнопок и два экрана – оба диагональю 12,3 дюйма. Один отвечает за виртуальные приборы, а во втором «живет» медиасистема. Причем на передней панели нет даже ручки регулировки громкости (только кнопки на руле), а среди штатных приложений стоит отметить мессенджер WeChat.

Пока новый GAC Trumpchi GS4 предложен только с бензиновым турбомотором 1.5 (169 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом. Позже появятся другие модификации, включая подзаряжаемый гибрид.

В Китае новый GS4 начнут продавать уже в ноябре. Не исключено, что машина доберется и до нашей страны, ведь в конце года компания GAC намерена выйти на российский рынок: большой кроссовер GS8 уже сертифицирован.

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