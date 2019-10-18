Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway

Компания Renault Россия совместно c «Центром Подготовки и Поддержки «Движение», который специализируется на поставках специализированной техники, представили опытный образец спецавтомобиля, выполненного на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.

Как сообщает пресс-служба Renault, автомобиль оборудован строго в соответствии с требованиями заказчика: сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), специальная цветографическая схема, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения, радиостанция, система видеофиксации и другое специальное оборудование.

«Renault Россия является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах, и мы надеемся, что сможем успешно сотрудничать с ними в будущем», – заявила директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова.

Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Автомобиль построен на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Как отмечается, эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи седана Renault Logan на российском рынке составили 25181 автомобиль, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.