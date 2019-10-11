«НЕФАЗ» за 9 месяцев 2019 года увеличил реализацию автобусов на 29%

По итогам девяти месяцев 2019 года Нефтекамский автозавод реализовал 590 автобусов, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. В результате автобусы марки «НЕФАЗ» занимают лидирующее положение в сегменте автобусов большого класса с долей рынка 32% (+14% к АППГ), сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, положительной динамики удалось достичь благодаря реализации крупных контрактов на поставку автобусов крупнейшему пассажироперевозчику страны – ГУП «Мосгортранс». Заключено два контракта на поставку более тысячи низкопольных городских автобусов «НЕФАЗ» на сумму свыше 13 млрд рублей.

Кроме того, освоение принципиально нового вида пассажирского транспорта – электробуса – позволило войти на рынок Москвы, наиболее емкий в России. За 2018-2019 гг. было заключено два контракта на поставку 200 электробусов и 67 зарядных станций, а также контракты по их обслуживанию на сумму более 13 млрд рублей. Ежедневно на улицы Москвы выходит более 150 электробусов, которые обслуживают 14 городских маршрутов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе партия автобусов производства «НЕФАЗ» передана в адрес ГУП «Башавтотранс». Контракт между республиканским Госкомтрансом и официальным дилером КАМАЗа на поставку 26 автобусов НЕФАЗ 5299-37-42 был заключен еще в конце 2018 года.

В настоящее время Нефтекамский автозавод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов – городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы, а также электробусы.