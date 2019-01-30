Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT для Китая

Компания Skoda опубликовала тизер серийного купеобразного кроссовера Kamiq GT и объявил дату премьеры – 4 ноября. Модель ориентирована на китайский рынок и вряд ли будет продаваться за его пределами, пишет портал Motor.ru.

Как и стандартный Kamiq, кроссовер базируется на платформе PQ25 от лифтбека Rapid, в то время как одноименная модель для Европы построена на архитектуре MQB. Габариты Kamiq GT уже известны: в длину он достигает 4409 мм, в ширину – 1781 мм, а колесная база равна 2610 мм.

Под капотом нового купе-кроссовера Skoda установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. от стандартного Kamiq. Альтернативой послужит 116-сильный наддувной двигатель объемом 1,6 литра.

Стоит отметить, что Китай является крупнейшим рынком для марки Skoda. По итогам девяти месяцев 2019 года здесь было реализовано 194,5 тыс. автомобилей Skoda (-22,3%), что соответствуют общей тенденции снижения покупательской способности в Поднебесной.

Что касается европейской версии кроссовера Kamiq, разработанной специально для Старого света, то эта модель имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. А вот компактный кроссовер Skoda Karoq появится на российском рынке в начале 2020 года. Производство новинки будет налажено на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где уже выпускаются лифтбэк Octavia и кроссовер Kodiaq.