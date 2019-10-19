В Мурманске открылся новый автосалон LADA

Петербургский автохолдинг «Прагматика» открыл в Мурманске дилерский центр LADA. Это десятый автосалон дилера на Северо-Западе.

Как сообщает пресс-служба ГК «Прагматика», компания провела реконструкцию арендованного здания в соответствии с новыми корпоративными стандартами LADA. Площадь нового автоцентра составляет 1852 кв.м. На момент открытия салона покупателям предлагается более 500 автомобилей LADA всей модельной линейки, доступные на складах дилера. Сервисная зона, которая располагается в автоцентре на площади 950 кв.м, рассчитана на 16 постов. Ее пропускная мощность – порядка 50 автомобилей в день.

«Бренд LADA в Мурманске имеет высокий потенциал для развития. Ранее марка занимала чуть менее 10% на автомобильном рынке города, что в два раза меньше ее доли в целом по России, – отмечает директор по развитию бизнеса ГК «Прагматика» Александр Шапринский. – На первом этапе мы планируем ежемесячно продавать в салоне от 50 до 75 автомобилей LADA. Это позволит нам достигнуть доли 12,5% на рынке новых машин в Мурманске, что даст возможность претендовать на статус самого популярного автомобильного бренда в городе. Драйверами продаж LADA станут автомобили линейки Cross – в первую очередь, Largus и Vesta, а также модели LADA 4х4».

В дилерском центре также предлагаются подержанные автомобили. В перспективе дилер планирует выйти на соотношение 1:1 в продажах новых и б/у машин.

Напомним, автохолдинг «Прагматика» управляет 10 автомобильными салонами LADA, KIA и Chevrolet Niva в пяти городах: Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Петрозаводске и Мурманске. Объем продаж новых автомобилей группы в первой половине 2019 года составил 4622 машины, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Количество реализованных б/у автомобилей за первое полугодие 2019-го – 1991 единица (+35%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA реализовали 265200 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA в отчетный период составила 20,9% против 20,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Стоит также отметить, что модели LADA Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России.

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