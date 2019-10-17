КАМАЗ за 9 месяцев 2019 года получил 1,9 млрд рублей убытка по РСБУ

КАМАЗ по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил общую выручку по РСБУ почти на 9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,11 млрд рублей. При этом валовая прибыль в отчетный период составила более 6,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, рост выручки обусловлен успехами компании на экспортном направлении, усилением направления пассажирского транспорта, в том числе в части производства и продажи электробусов.

Между тем, общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием на 113 млн рублей. Убыток компании за девять месяцев 2019 года составил 1,9 млрд рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 54981 единицу – на 3,5% меньше, чем годом ранее. Лидерство на рынке грузовиков традиционно удерживает КАМАЗ, чья реализация в отчетный период выросла на 8,2% до 19162 машин.

Реализация инвестиционного проекта по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизации производственных мощностей идет согласно плану. Основные усилия КАМАЗа направлены на вывод на рынок нового поколения автомобилей К5, флагманом которого стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. На сегодня уже успешно реализована сборка первой опытно-промышленной партии грузовиков премиального сегмента на конвейере автомобильного завода КАМАЗа. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в следующем году.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».