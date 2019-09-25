Skoda Karoq доберется до России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq появится на российском рынке в начале 2020 года. Как рассказал порталу 110km.ru глава марки Skoda в России Ян Прохазка, локализованный Karoq будет официально представлен российской публике уже в декабре этого года, а в феврале-марте дилеры начнут принимать заказы на новинку. При этом Прохазка заметил, что в первый год продаж руководство марки не ждет, что Karoq обгонит по продажам «старший» Kodiaq, поскольку на старте у «Карока» будет меньше моторов и комплектаций.

Производство компактного кроссовера будет налажено на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где уже выпускаются лифтбэк Octavia и кроссовер Kodiaq. Кроме того, у компании есть еще один завод в Калуге, который производит бестселлер марки – лифтбэк Rapid.

Напомним, мировая премьера Skoda Karoq состоялась в Стокгольме в середине мая 2017 года, а его серийное производство началось в июле 2017 года. Габаритная длина Skoda Karoq составляет 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм. Размер колесной базы равен 2638 и 2630 для автомобилей с передним и полным приводом соответственно. Объем багажного составляет 521 л, при сложенных задних – 1630 литров.

Skoda выпускает модель Karoq на заводе в Квасинах (Чешская Республика) с середины июля 2017 года, а с января 2018 года – и на основном заводе в Млада-Болеславе. В 2018 году чешский бренд передал своим клиентам 115,7 тыс. экземпляров компактного SUV, а за девять месяцев 2019-го его уже приобрело 111,2 тыс. человек (+39%). Столь высокий спрос делает Karoq одной из самых популярных моделей Skoda. В конце сентября с конвейера главного завода Skoda Auto в Млада-Болеславе сошел 250-тысячный кроссовер Skoda Karoq.

В Европе в линейку двигателей Skoda Karoq входят пять силовых агрегатов. Клиентам предлагаются бензиновые 1,0 л (115 л.с. и 175 Нм) и 1,5 л (150 л.с. 250 Нм), а также дизельные 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм) и 2,0 л (150 л.с. и 340 Нм, либо 190 л.с. и 400 Нм). С самым мощным мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость равна 211 км/ч. Все версии Skoda Karoq можно заказать как с 6-ступенчатой МКП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Исключение – 190-сильный дизель, который не предлагается с «механикой». Решения о том, какие комплектации и моторы будут доступны в России, пока находятся в стадии обсуждения. Но известно, что покупателям предложат как переднеприводные версии, так и автомобили с полным приводом.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».