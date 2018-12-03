Mazda представила электрический кроссовер MX-30

308 0

Mazda at Tokyo Motorshow 2019 001 fit 669x445

Компания Mazda в рамках Токийского автосалона представила первый серийный электромобиль Mazda MX-30, который уже доступен для предзаказа в дилерских центрах Европы. Автомобиль оснащен аккумулятором, способным обеспечить запас хода в 200 км, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, это существенно превышает среднесуточный пробег европейского покупателя автомобиля в 48 км. 

Как любой другой автомобиль Mazda, Mazda MX-30 поворачивает, ускоряется, тормозит и управляется с четкой предсказуемой обратной связью. Это достигается за счет набора инженерных решений e-Skyactiv. Аккумулятор, электромотор и трансмиссия жестко закреплены к силовой конструкции кузова, что увеличивает жесткость кузова в целом и повышает управляемость.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры внедорожники электромобили разработки suv кроссоверы mazda

Новости на тему

Появилось первое изображение электрического кроссовера Mazda

вчера, 13:46

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

3 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

9 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно