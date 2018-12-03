Mazda представила электрический кроссовер MX-30

Компания Mazda в рамках Токийского автосалона представила первый серийный электромобиль Mazda MX-30, который уже доступен для предзаказа в дилерских центрах Европы. Автомобиль оснащен аккумулятором, способным обеспечить запас хода в 200 км, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, это существенно превышает среднесуточный пробег европейского покупателя автомобиля в 48 км.

Как любой другой автомобиль Mazda, Mazda MX-30 поворачивает, ускоряется, тормозит и управляется с четкой предсказуемой обратной связью. Это достигается за счет набора инженерных решений e-Skyactiv. Аккумулятор, электромотор и трансмиссия жестко закреплены к силовой конструкции кузова, что увеличивает жесткость кузова в целом и повышает управляемость.



