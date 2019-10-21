Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya

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Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya

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Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.

Концепт-кар Nissan Ariya оснащен эффективной электрической силовой установкой, крутящий момент от которой незамедлительно передается к колесам благодаря конфигурации с двумя электродвигателями (по одному на переднюю и заднюю ось), сообщает пресс-служба японской марки.

Концепт Ariya оборудован последней версией системы помощи водителю ProPilot 2.0. Задействовав автомобильную систему навигации для облегчения маневрирования при движении по заданному маршруту на обозначенных дорогах, ProPilot 2.0 может помочь водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях. Кроме того, ProPilot 2.0 предлагает автономное вождение при движении по одной полосе.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры внедорожники электромобили разработки suv кроссоверы nissan

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