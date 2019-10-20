ТОП-10 регионов РФ по числу автомобилей отечественных марок

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано 16,6 млн легковых машин отечественных марок, что составляет 37,6% от всего автопарка.

Примечательно, что регионом-лидером по количеству таких автомобилей является Краснодарский край – на середину года их насчитывалось здесь 764,7 тыс. единиц. На втором месте находится Подмосковье (651,1 тыс. шт.), на третьем – Башкортостан (618,3 тыс. шт.).

Москва занимает лишь четвертую позицию в данном рейтинге – в российской столице числится 590,9 тыс. легковых машин отечественных брендов. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (573 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 региональных парков отечественных автомобилей попадают еще Татарстан (565,6 тыс. шт.), Самарская область (554,1 тыс. шт.), Свердловская область (500 тыс. шт.), Челябинская область (475,7 тыс. шт.) и Дагестан (430,8 тыс. шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что среди регионов-лидеров наибольшая доля машин отечественных марок в парке наблюдается в Дагестане (74,1%), причем это самый высокий показатель по стране. Еще одним субъектом в ТОП-10, где отечественные машины доминируют над иномарками, является Самарская область (52,4%). Всего же в нашей стране насчитывается 22 региона, где автомобилей отечественных марок больше, чем зарубежных.

Напомним также, что ранее эксперты подготовили рейтинг российских регионов с наибольшим количеством иномарок.

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