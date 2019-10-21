ГАЗ получит 8,6 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам

Минпромторг по поручению президента предлагает увеличить поддержку «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, в отношении которой действуют санкции США. Компании могут выделить из бюджета 8,6 млрд рублей до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам, из них 3,3 млрд рублей – в 2019 году. Весной ГАЗ просил у правительства поддержки в размере 9,5 млрд рублей, намереваясь направить эти средства на выплату процентов по кредитам на 66,6 млрд рублей из-за невозможности обслуживать их в условиях санкций, пишет газета «Коммерсант». В итоге, заложенная сегодня в бюджете сумма меньше общего запроса ГАЗа, однако финансирование на 2020-2021 годы еще может быть скорректировано.

Ранее ГАЗ отказался от намерения перейти на четырехдневную рабочую неделю именно на фоне загрузки предприятия за счет госзаказа. Как сообщили в Минпромторге, по распоряжению правительства от 3 сентября Горьковский автозавод, Павловский и Курганский автобусные заводы определены единственными исполнителями поставки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъекты РФ в 2019 году. Автозавод ГАЗ до конца года поставит в регионы 789 машин скорой помощи на сумму в почти 2,4 млрд рублей и свыше 1 тыс. школьных автобусов на сумму 1,7 млрд рублей. ПАЗ, в свою очередь, загрузили на 938 школьных автобусов (почти 2 млрд рублей), КАВЗ – еще 113 школьных автобусов (586 млн руб.). Всего объем закупок составит 6,6 млрд рублей.

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