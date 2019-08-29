Toyota Yaris получил кросс-версию в Китае

Компания Toyota начала продажи в Китае кросс-версии субкомпактного хэтчбека Yaris L (XP150). Цены на кроссовер Yaris LX стартуют от 89 тыс. 800 юаней (примерно 810 тыс. рублей), пишет "Российская газета".

Помимо "нижнего пояса" из ударопрочного пластика по периметру кузова, новинка отличается оригинальным стилевым решением передней и задней частей. В частности, спереди применен новый бампер с трапецевидной фальшрадиаторной решеткой (вместо элемента, напоминающего "усы" у стандартного хэтчбека).

Сзади обращают на себя внимание дверца багажника с прямой нижней кромкой стекла (у обычного хэтчбека стекло имеет V-образную кромку) и декоративная черная панель, визуально объединяющая фонари. Сами фонари несколько меньше, зато за доплату могут быть полностью на светодиодах, как и головная оптика.

В интерьере - скругленные углы блока центральных дефлекторов, новая комбинация приборов с оранжевой подсветкой и медиасистема с большим тачскрином в самой продвинутой комплектации.

Силовой агрегат безальтернативен - бензиновый мотор 7NR-FE рабочим объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и крутящим моментом 140 Нм, он сочетается с клиноременным вариатором. Привод только на переднюю ось. Клиренс кросс-Yaris такой же, как у исходного автомобиля, но здесь надо отметить, что и обычный Yaris L имеет относительно высокий дорожный просвет.

Ожидается, что небольшой рестайлинг в ближайшее время затронет обычный Yaris L (XP150). Напомним, что Yaris L создан специально для развивающихся рынков, он выпускается с 2013 года. Типов кузова два - пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан.

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