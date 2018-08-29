На российский рынок готовят первую поставку автомобилей Khazar

Азербайджан планирует начать поставки в Россию легковых автомобилей Khazar SD, которые с марта 2018 года собираются на азербайджано-иранском СП в Нефтечалинской промзоне. Об этом рассказал посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов во время встречи с членами Торговой палаты Тебриза, пишет «Российская газета», ссылаясь на издание Trend.

В ближайшее время на российский рынок собираются привезти первую партию автомобилей бренда, состоящую из 10 штук. При этом, как сообщает издание, Одобрение типа транспортного средства, без которого продавать машину нельзя, на модель еще не получено.

Напомним, что первое знакомство российских автолюбителей с ирано-азербайджанским Khazar произошло еще осенью 2018 года на Московском автосалоне, где автопроизводитель представил продукт своей SKD-сборки с белыми буквами «K» и «H» на радиаторной решетке, отвечающий стандартам международной безопасности и Евро-5. Тогда же было заявлено, что в планах СП - после удовлетворения спроса на эти автомобили на внутреннем рынке начать их экспорт на российский рынок. Говоря о предполагаемых объемах этого экспорта, называлась цифра - 2 тысячи единиц в год в расчете на Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

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