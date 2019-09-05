Казахстанский автопром с начала года вырос почти в 1,5 раза

По итогам девяти месяцев 2019 года в Казахстане произведено 33,5 тыс. транспортных средств всех типов на 47,5% больше чем за январь-сентябрь прошлого года. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), основной объем продолжают обеспечивать легковые автомобили – 29846 единиц (+41,2%), тем не менее, их доля в общем объеме производства за год сократилась с 93% до 89,1%. Заметно вырос выпуск коммерческого транспорта: в два с половиной раза грузовой техники – до 2133 машин (+166%), в три с половиной раза увеличилось производство автобусов 848 штук (+267%). Также было выпущено 613 прицепов и полуприцепов (+58%) и 60 единиц прочей специализированной техники.

На предприятие «СарыаркаАвтоПром» приходится 50% от всех произведенных автотранспортных средств. В текущем году костанайский завод в два раза увеличил производство до 16442 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. По предварительным данным, на «Азия Авто» рост производства составил меньше 10% до 14358 легковых автомобилей. «СемАЗ» выпустил 831 единицу коммерческой техники (+303%), кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» произвел 668 грузовиков (+52%), семипалатинский Daewoo Bus Kazakhstan выпустил 230 автобусов (+117%), алматинский Hyundai Trans Auto произвел 208 единицы техники (+11%).

Как отмечается, сбыт локализированных в Казахстане автомобилей растет гораздо быстрее рынка. Восемь из десяти самых продаваемых автомобилей производятся на территории республики. В 2019 году ежемесячная доля отечественных автомобилей не опускалась ниже 50%. Спрос на технику «Сделано в Казахстане» вырос с 49% в 2018 году до 58% в текущем году.

В текущем году «СарыаркаАвтоПром» помимо того, что стал лидером казахстанского автопрома, остается единственным экспортоориентированным предприятием в автомобильной промышленности страны. Предприятие осваивает российский рынок, отправляет автомобили в Кыргызстан и Беларусь. Всего с начала года на экспорт отправлено 1243 автомобилей JAC, Hyundai и Ravon.

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