Появилось первое изображение электрического кроссовера Mazda

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Появилось первое изображение электрического кроссовера Mazda

В Сети появилась изображение предполагаемого электрокара Mazda. Новинка, мировая премьера которой состоится на Токийском автосалоне в конце октября, фигурирует под именем MX-30, пишет портал Motor.ru.

По предварительной информации, первая массовая электрическая Mazda получит 143-сильный электромотор (265 Нм) и тяговую батарею на 35,5 киловатт-часа – такая силовая установка использовалась на прототипе e-TPV. Модель построена на специально спроектированной для нее платформе и оборудована «уникальной системой открывания дверей».

Как говорят в компании, интерьер электрокара будет «создавать ощущение простора», видимо, за счет «парящей» центральной консоли с дополнительными пустотами. В серию модель пойдет в следующем году. Причем кроссовер на батарейках предложат не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.

Выпуская модель на электротяге, в Mazda тем не менее не отказываются от дальнейшей разработки ДВС. В следующем году японская марка расширит моторную гамму и представит новую линейку дизельных агрегатов.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры внедорожники электромобили suv кроссоверы mazda

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