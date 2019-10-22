ТОП-10 регионов по количеству зарегистрированных иномарок

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 27,5 млн иномарок, что составляет 62,4% от общего объема парка легковых автомобилей.

Больше всего иномарок числится в Москве – 3,1 млн единиц. Второе место в региональном рейтинге занимает соседнее Подмосковье, где этот показатель равен 2,1 млн штук. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (1,44 млн шт.).

Среди нестоличных субъектов РФ наибольшим парком иномарок обладает Краснодарский край (1,11 млн шт.). В других регионах страны их количество оказывается менее 1 млн, а в ТОП-10 здесь попадают: Свердловская область (840,9 тыс. шт.), Приморский край (798 тыс. шт.), Ростовская область (759,7 тыс. шт.), Татарстан (703,3 тыс. шт.), Башкортостан (635,8 тыс. шт.) и Челябинская область (627,6 тыс. шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что среди перечисленных регионов-лидеров наибольшую долю иномарки занимают в Приморье – 93,7%. В Москве этот показатель составляет 84%, а в Питере – 81,4%. С другой стороны, наименьшая доля иномарок в ТОП-10 зафиксирована в Башкортостане (50,7%). В Татарстане, Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях она выше, но не дотягивает до 60%.

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