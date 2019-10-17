УАЗ в сентябре увеличил продажи в России на 3%

Ульяновский автозавод в сентябре реализовал 3555 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2019 года в России был продан 26331 ульяновский внедорожник (-3%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,1%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в сентябре остановили свой выбор 1234 покупателя (-6%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Сколько сейчас может стоить трехлетний УАЗ «Патриот» (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».