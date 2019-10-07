IT-революция-2019: как собирать small и big data и зачем?

Лет двести - триста назад, во времена восточных базаров и рыночных площадей, продавцам достаточно было погромче крикнуть, и клиент сам шел «на голос». Со временем самые умные продавцы догадались нанимать специально обученных людей, чтобы те нахваливали их товар. Так возникла реклама.

До появления цифровых технологий казалось, что чем больше рекламы «скормить» потенциальному клиенту, тем быстрее он превратится в покупателя. Но появился Интернет, а вместе с ним и дополнительные каналы, по которым можно узнать о товаре и выбрать подходящее предложение. Бренды больше не контролируют весь поток информации, который получает клиент - а значит, не могут управлять его решением напрямую.

Онлайн-продажи для условно простых товаров, типа одежды, билетов, мебели и электроники, давно уже стали привычным делом. Но как только речь заходит о покупке автомобиля через сеть, возникает масса нюансов и оговорок.

В чем специфика автомобильного рынка для онлайн-продаж? Что такое Customer Journey Map и чем она отличается от классической воронки продаж? Как анализировать профиль клиента в системе BigData? Как вообще собирать те самые BigData и какие ошибки важно не допустить? Об этом и многом другом в рамках бизнес-форума «IT-революция - 2019» расскажет Олег Кузнецов, директор департамента электронной коммерции АГ «Авилон».

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