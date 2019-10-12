Hyundai представила новый Creta на китайском рынке

Компания Hyundai объявила о старте приема заказов в Китае на кроссовер ix25 второго поколения, который в России продается под названием Creta. Следующим рынком для кроссовера Hyundai новой генерации должна стать Индия – там модель появится в следующем году, уже под привычным нам именем Creta. В России же кроссовер сменит поколение лишь в 2021-м. Причем за пределами китайского рынка Hyundai Creta может получить отличия, как в плане дизайна, так и в плане техники.

Как пишет портал Autonews.ru, длина Hyundai Creta второго поколения составила 4300 мм, ширина – 1790 мм, а высота – 1635 мм. Размер колесной базы равен 2610 мм. По сравнению с предшественником автомобиль стал на 10 мм длиннее, на 8 мм выше, а колесная база выросла на 20 мм.

Что касается внешности, то передняя часть кузова имеет общие черты с флагманским кроссовером Palisade, который был представлен в 2018 году. В салоне появился вертикальный дисплей мультимедиа, а также полностью цифровая приборная панель, разделенная на два сегмента.

В список доступного оснащения вошли панорамная крыша, электронный стояночный тормоз с функцией auto-hold и система кругового обзора. В числе электронных «помощников»: адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения фронтальных столкновений, система соблюдения рядности движения и система контроля состояния водителя.

В Китае на момент старта продаж новый Hyundai ix25 будет доступен с единственным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, развивающим 115 л.с. и 144 Н/м крутящего момента, который работает в паре с вариатором. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Водитель сможет выбрать один из четырех режимов езды: Smart, Sport, Eco и Comfort. Кроме того, предусмотрено три алгоритма работы управляющей электроники, которая применит оптимальные настройки для движения по снегу (Snow), грязи (Mud) и песку (Sand).

Напомним, в России кроссовер Hyundai Creta первого поколения доступен с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Цены на автомобиль начинаются от 957 тыс. рублей.

Стоит отметить, что компактный кроссовер Hyundai Creta остается бессменным лидером в сегменте SUV с момента выхода на российский рынок. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года реализация Hyundai Creta составила 51969 автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности.

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