Changan привезет в Россию обновленный кроссовер CS75

Российское представительство Changan приступает к сертификации обновленного кроссовера CS75. При этом следующее поколение модели, которое вышло на китайский рынок с приставкой Plus, доберется до нашей страны позже. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщила директор по маркетингу Changan Motors Rus Алина Кудинова, добавив, что точной даты выхода рестайлингового флагманского кроссовера пока нет. Впрочем, учитывая, что сертификация машины только начинается, завершится она уже в начале 2020 года.

У обновленного CS75 те же габариты – 4650x1850x1705 мм при колесной базе 2700 мм. Внешне автомобиль отличается в первую очередь спереди: верхняя часть радиаторной решетки стала массивнее, в нее интегрирована новая, более современная оптика. Хромированная планка с надписью Changan пропала, и теперь на радиаторной решетке, состоящей из пяти ламелей, расположен круглый логотип. В нижней части бампера появилась комбинация из воздуховодов, противотуманных фар и декоративных горизонтальных плашек. Завершает дизайн передней части «губа» из хрома.

Сзади автомобиль тоже сильно изменился. У него другая пятая дверь и бампер, новые фонари соединены между собой. Сбоку принципиальных различий нет, если не считать свежий дизайн колесных дисков.

Значительно модернизирован интерьер: приборная панель получила большой цифровой экран, при этом сенсорный монитор мультимедиа вынесен над передней панелью.

В настоящее время Changan CS75 предлагается на российском рынке по цене от 1 млн 389 тыс. 900 до 1 млн 559 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan реализовали 309 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Хитом продаж стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале августа. Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. За девять месяцев 2019 года продажи Changan составили 1306 машин (+2%).

Между тем, компания Changan в ближайшее время выведет на российский рынок новый кроссовер CS55. В настоящее время завершается сертификация этой модели для российского рынка, и в ближайшее время новинка должна поступить в продажу. Судя по первому тизеру новинки, речь идет о версии 2019 модельного года.