Кроссовер Toyota C-HR получил в Японии спортивную версию

Компания Toyota начала прием заказов на «заряженный» кроссовер C-HR, модернизированный спецподразделением Gazoo Racing. От обычных вседорожников спортверсия отличается оригинальными бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками, креслами с развитой боковой поддержкой и элементами декора, пишет портал Motor.ru.

Обвес Gazoo Racing легко узнать по прямоугольному воздухозаборнику переднего бампера, расположенным снизу противотуманным фарам, брендированным серебристым суппортам и низкопрофильным колесам размерности 225/45 R19. В салоне о спортивном характере напоминают накладки на педали, обшитый кожей фирменный руль GR и серебристая просторчка профилированных кресел.

Технически C-HR GR Sport отличается более жесткой подвеской с перенастроенными пружинами и амортизаторами, усилителем под днищем, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и перекалиброванным усилителем руля.

Силовых агрегатов тюнинг не коснулся: для Японии C-HR GR Sport предлагается с тем же 116-сильным турбомотором 1.2 литра в паре с 6-диапазонной «механикой» или с электрифицированной установкой эффективной мощностью 122 л.с. состоящей из 1,8-литрового «атмосферника», 72-сильного электромотора и вариатора. Привод – на передние колеса.

«Обычные» обновленные кроссоверы для японского рынка внешне идентичны европейским версиям, представленным 1 октября. После рестайлинга C-HR получили новую мультимедиасистему, модернизированную оптику и локально доработанную внешность.

Продажи C-HR 2020 модельного года в Японии уже начались. Цены начинаются с 2 млн 367 тысяч иен (около 1,4 млн рублей по текущему курсу), а версия GR Sport обойдется в 2 млн 732 тысячи иен (около 1,6 млн рублей).

Как сообщалось ранее, обновленный кроссовер Toyota C-HR до конца этого года должен появиться и в России. Напомним, продажи купе-кроссовера Toyota C-HR стартовали на российском рынке в июле 2018 года. Он занял место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4, и на сегодняшний день является самым доступным кроссовером марки. Цены на Toyota C-HR варьируются от 1 млн 367 тысяч до 2 млн 169 тыс. рублей. На российском рынке модель предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride, каждое из которых подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».