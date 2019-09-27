Правила дорожного движения скоро изменят - с учетом беспилотников

Изменения в Правила дорожного движения, учитывающие движение беспилотных автомобилей на российских дорогах общего пользования, планируют подготовить к 2022 году. Об этом в интервью Агентству «Москва» рассказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Напомним, что эксперимент по тестированию беспилотников на дорогах общего пользования стартовал в нашей стране летом 2019 года. Поначалу только в Москве, но с намерением до конца 2019 года распространить эксперимент еще на 7 регионов (Санкт-Петербург, Самарская, Владимирская, Нижегородская, Ленинградская области, Чувашия, Краснодарский край). Задолго до начала эксперимента у людей стали возникать вопросы, связанные с тем, как вести себя на дороге, находясь рядом с таким чудом техники. Чтобы не возникало паники у жителей данных территорий, специалистами НТИ «Автонет» была продумана некая памятка - рекомендации на тему.

Понятно, что эти рекомендации сейчас существуют лишь как временная инструкция. В дальнейшем, когда таких автономных автомобилей на дорогах будут не 10 - 20, а тысячи, понадобится более глубокая их проработка и вносить изменения в ПДД, считает Евгений Белянко. «Представители ГИБДД уже заявили о том, что граждан необходимо подготовить для интеграции беспилотных автомобилей в столичный трафик. С Госавтоинспекцией мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила. Они должны быть готовы к 2022 году, когда закончится юридический эксперимент в сфере беспилотного транспорта, утвержденный правительством в конце 2018 года», - заявил Белянко.

Он также напомнил, что на данный момент нет окончательной ясности, как беспилотники будут контактировать друг с другом (они уже умеют распознавать друг друга, но единых стандартов связи пока нет) и что, учитывая общественную опасность, в область массовой перевозки людей «беспилотная колесная техника придет в последнюю очередь». Очевидно, что приоритет будет отдан рельсовому транспорту и эксплуатации таких машин на закрытых территориях.

Кстати, вот первые 10 рекомендаций, разработанных еще в декабре 2018 года и опубликованных на сайте «За рулем»:

Если на перекрестке «нарисовался» беспилотный автомобиль, нужно строго соблюдать правила движения на светофоре (на желтый стоять на месте).

Не нужно высовываться из окна и махать руками перед беспилотником.

При выполнении маневров не забывать использовать поворотники, чтобы автоматизированный транспорт считал сигнал и определил дальнейший путь и скорость, опираясь на полученные данные.

Не нужно пытаться обратить внимание инженера-пилота автоматизированного автомобиля на себя и без причины сигналить.

Водителям мотоциклов не стоит, проезжая рядом с беспилотником, пытаться его коснуться.

Не нужно отвлекаться от дороги, пытаясь заснять беспилотник на видео.

Не нужно пытаться перебежать перед беспилотником, даже если это происходит на зебре.

Во время пересечения проезжей части - не забывать смотреть по сторонам, так как автомобиль с литерой «А» может появиться в любой момент.

Пешеходам следует осуществлять переход только по соответствующей разметке, соблюдая безопасную дистанцию пересечения.

Во время пересечения проезжей части лучше снять капюшон, ограничивающий обзор. Не использовать наушники, гарнитуры и т.д., которые также могут помешать восприятию окружающей обстановки.