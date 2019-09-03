«Группа ГАЗ» поставила автобусы компании «Аэроэкспресс»

«Группа ГАЗ» поставила восемь низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 для организации перевозок компании «Аэроэкспресс». Автобусы будут перевозить пассажиров между станцией метро «Ховрино» и терминалом В аэропорта Шереметьево. Экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресса»: красные корпуса с логотипом, указанием маршрута и времени в пути.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», ЛиАЗ-5292 рассчитан на транспортировку 108 пассажиров, включая 28 посадочных мест. В салоне автобуса на накопительной площадке установлены специальные стойки для размещения багажа авиапассажиров.

Каждый автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического класса «Евро-5», оборудованием ГЛОНАСС, автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, системой видеонаблюдения. Для удобства пассажиров салон автобуса оборудован кондиционером и Wi-Fi-роутером. Мультиплекс-система в автоматическом режиме отслеживает работу всех основных систем и агрегатов машины с возможностью передачи данных в автопарк. Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.

В автобусах предусмотрено все необходимое для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями: аппарель для въезда инвалидной коляски и место для ее крепления на накопительной площадке, оснащенное кнопкой связи с водителем. Низкий уровень пола и система книлинг (наклон кузова в сторону дверей на остановке) облегчают посадку и высадку пассажиров.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года в России зарегистрировано 36,3 тыс. автобусов ЛИАЗ. При этом пятая часть от данного количества приходится на модель ЛИАЗ-5292, что составляет около 7,4 тыс. единиц. Между тем, каждый четвертый автобус ЛИАЗ числится в Москве (8,8 тыс. шт.), а каждый восьмой – в Подмосковье (4,5 тыс. шт.).

Напомним, Ликинский автобусный завод специализируется на разработке и выпуске автобусов среднего, большого и особо большого классов городского, междугородного и туристического назначения. Модельный ряд ЛиАЗа включает полную линейку городских автобусов (9,5 – 18 метров), работающих на дизеле или на газе, в том числе гамму с низким уровнем пола. В продуктовом портфеле предприятия – 15 базовых моделей и около 60 их модификаций с различной комплектацией. Выпускаемые автобусы имеют экологический класс не ниже «Евро-4» и «Евро-5», а модель ЛиАЗ-529271, работающая на газовом топливе, максимально приближена к экологическим нормам ЕЕV (в перспективе «Евро-6»). Ликинский автобусный завод является лидером среди российских производителей автобусов по разработке и производству автобусов на метане. В 2014 году началась работа в новом для ЛиАЗа рыночном сегменте автобусов среднего класса длиной 9,5 метра, а также реализован проект по организации производства междугородных и туристических автобусов «Круиз» и «Вояж» на шасси Scania. Стратегическими заказчиками ЛиАЗа являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и другие российские города.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Группа ГАЗ» подписала соглашение с правительством Московской области о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья. В рамках обновления транспортного парка региона Ликинский автобусный завод поставит 661 автобус, включая 632 автобуса новой пригородной модификации, разработанной с учетом особенностей маршрутов Московской области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей «Мострансавто». Уже до конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых поступят уже в концу октября. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.

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