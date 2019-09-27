Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Сервис каршеринга YouDrive с 21 октября начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, сообщил «РБК» представитель компании. Всего у YouDrive около 2 тыс. автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3. Но пока для покупки доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.

Информация об автомобиле и его цена будут доступны в приложении YouDrive, там же клиент сможет оставить заявку на приобретение конкретной машины. По словам представителя компании, их стоимость будет ниже средней на вторичном рынке. «Подобный канал сбыта автомобилей даст возможность зарабатывать на продаже подержанных авто. Кроме того, покупатель сможет сам оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв в рамках аренды», – пояснил он.

По словам представителя YouDrive, стоимость автомобиля составляет чуть меньше 0,5 млн рублей, на 60% ниже цены новой машины. «Стоимость устанавливается с учетом состояния машины, ее остаточной стоимости и среднерыночной цены на конкретную марку», – пояснил он.

По данным СПАРК, в 2018 году выручка ООО «Новые транспортные системы» (НТС), которое работает под брендом YouDrive, составила 787,4 млн рублей. Как и другие сервисы каршеринга, компания была убыточной: по итогам прошлого года ее чистый убыток составил 82,2 млн рублей.

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу. «Мы будем продавать машины, которые отработали три года в каршеринге и в любом случае должны быть реализованы (в соответствии с требованием департамента транспорта Москвы. – ред.)», – пояснил он.